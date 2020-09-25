Главная » Новости Зачетка с «пятёрками» обошлась орловцу в 400 тысяч рублей К такому штрафу его приговорил суд.





26–летний парень был признан виновным в даче взятки проректору одного из орловских вузов в размере 29 тысяч рублей. За эти деньги женщина должна была склонить преподавательский состав к выставлению юноше положительных оценок без проведения для него зачётов или экзаменов – отмечено в пресс-службе регионального СК.





Артём Ежаков

11:00, 25 сентября 2020 года



