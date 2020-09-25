«Тойота» травмировала велосипедиста в Орле

ДТП произошло 24 сентября в 17:00.

Автолюбитель на Toyota Camry в районе улицы Лескова сбил 49-летнего велосипедиста. К счастью, последний пострадал незначительно – он был отпущен после осмотра медиками.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 20 ДТП, из них 3 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили телесные повреждения, 1 погиб – отмечено в сообщении регионального УГИБДД.