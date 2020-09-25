За сутки в Орловской области коронавирус выявили у 57 человек

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За сутки в Орловской области коронавирус выявили у 57 человекНовых смертей не зафиксировано.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 25 сентября, на территории области за весь период наблюдений зарегистрировано 8290 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в данный момент болеют 1506 граждан.
За сутки COVID–19 победили 18 человек, всего это удалось сделать 6658 жителям Орловщины. За период пандемии от вируса скончались 126 орловцев.
Артём Ежаков
10:59, 25 сентября 2020 года