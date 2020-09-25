За сутки в Орловской области коронавирус выявили у 57 человек

Новых смертей не зафиксировано.

По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 25 сентября, на территории области за весь период наблюдений зарегистрировано 8290 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в данный момент болеют 1506 граждан.



За сутки COVID–19 победили 18 человек, всего это удалось сделать 6658 жителям Орловщины. За период пандемии от вируса скончались 126 орловцев.