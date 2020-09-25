пятница 25.09.2020 14:41:44 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

Коронавирус: распространение по территории Орловской области

Заболевшие остаются под контролем регионального Роспотребнадзора и Департамента здравоохранения.


В данный момент COVID¬–19 обнаружен у 4102 жителей Орла, 941 зараженный – в Орловском районе, 646 – в городе Мценске и Мценском районе, 391 – в Ливнах, 301 – в Урицком районе, 237 – в Болховском районе, 162 − в Ливенском районе, 143 – в Дмитровском районе, 139 – в Новодеревеньковском районе, 110 – в Хотынецком районе, 103 – в Кромском районе, по 100 – в Покровском и Свердловском районах,  89 − в Верховском районе, по 82 – в Новосильском и Залегощенском районах, 79 – в Малоархангельском районе,  по 72 – в Глазуновском и  Должанском районах, 69 – в Шаблыкинском районе, по 66 – в Знаменском и Колпнянском районах, 47 – в Троснянском районе, 39 – в Сосковском районе, 31 − в Краснозоренском районе, 21 – в Корсаковском районе – сообщает сайт регионального правительства.




Орловское Информбюро
11:45, 25 сентября 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.