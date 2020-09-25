Главная » Новости Коронавирус: распространение по территории Орловской области Заболевшие остаются под контролем регионального Роспотребнадзора и Департамента здравоохранения.





В данный момент COVID¬–19 обнаружен у 4102 жителей Орла, 941 зараженный – в Орловском районе, 646 – в городе Мценске и Мценском районе, 391 – в Ливнах, 301 – в Урицком районе, 237 – в Болховском районе, 162 − в Ливенском районе, 143 – в Дмитровском районе, 139 – в Новодеревеньковском районе, 110 – в Хотынецком районе, 103 – в Кромском районе, по 100 – в Покровском и Свердловском районах, 89 − в Верховском районе, по 82 – в Новосильском и Залегощенском районах, 79 – в Малоархангельском районе, по 72 – в Глазуновском и Должанском районах, 69 – в Шаблыкинском районе, по 66 – в Знаменском и Колпнянском районах, 47 – в Троснянском районе, 39 – в Сосковском районе, 31 − в Краснозоренском районе, 21 – в Корсаковском районе – сообщает сайт регионального правительства.









Орловское Информбюро

11:45, 25 сентября 2020 года



