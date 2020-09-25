Орловская прокуратура нашла деньги у предприятия–банкрота

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Орловская прокуратура нашла деньги у предприятия–банкротаОни пошли на погашение долгов перед рабочими.
В 2018 году ОАО «Ливенское мясо» обанкротилось, поэтому его 227 работников не получили свои кровные. Задолженность перед ними составила более 2 миллионов 800 тысяч рублей.
Ранее гендиректора уже привлекали к административной ответственности за просроченные выплаты.
По личному обращению граждан к прокурору области было инициировано судебное разбирательство, по итогам которого предприятие обязали погасить долги, что и было сделано – сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Артём Ежаков
11:50, 25 сентября 2020 года