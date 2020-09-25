Орловская прокуратура нашла деньги у предприятия–банкрота

Они пошли на погашение долгов перед рабочими.

В 2018 году ОАО «Ливенское мясо» обанкротилось, поэтому его 227 работников не получили свои кровные. Задолженность перед ними составила более 2 миллионов 800 тысяч рублей.



Ранее гендиректора уже привлекали к административной ответственности за просроченные выплаты.



По личному обращению граждан к прокурору области было инициировано судебное разбирательство, по итогам которого предприятие обязали погасить долги, что и было сделано – сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.