Орловские производители готовы вкладывать средства в развитие пищевой промышленности

Что уже сегодня может предложить малый и средний бизнес не только региональному, но и федеральному потребителю, узнала корреспондент ГТРК «Орел», посетив международную выставку WorldFood Moscow.

WorldFood Moscow 2020 стала первой в этом году международной выставкой в режиме оф-лайн после периода ограничений. На ней были представлены продукты питания международного класса из самых разных регионов страны, стран ближнего и дальнего зарубежья. Орловским производителям тоже было, что показать. Благодаря сотрудничеству с региональным центром поддержки экспорта сразу два болховских предприятия – «Хлебокомбинат» и «Пищевик» смогли представить свою продукцию.

Консервный комбинат «Пищевик» одно из старейших предприятий региона, и сегодня оно переживает второе рождение. Уже идет закупка современных линий, разрабатываются новые виды продукции. Затраты большие и поддержка государства очень важна. Региональные и муниципальные власти готовы оказать содействие.

Оксана Сурова, замруководителя департамента экономического развития Орловской области: «Для организаций, которые реализуют программы модернизации производства, предусмотрен целый перечень преференций. Прежде всего, это налоговые льготы. Льготы предоставляются по налогу на прибыль организации и налогу на имущество организации. Есть еще такой вариант поддержки как предоставление займов на срок до пяти лет. При этом предоставляется ставка в размере один, три и пять процентов».

Рынки сбыта, налаживание партнерских отношений, финансовая помощь в развитии - составляющие успешного движения как бизнеса, так и региона. А участие в выставках такого класса, как WorldFood Moscow 2020, естественное отражение наших достижений и возможностей.