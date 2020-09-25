пятница 25.09.2020 14:41:57 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

Орловские производители готовы вкладывать средства в развитие пищевой промышленности

Что уже сегодня может предложить малый и средний бизнес не только региональному, но и федеральному потребителю, узнала корреспондент ГТРК «Орел», посетив международную выставку WorldFood Moscow.


WorldFood Moscow 2020 стала первой в этом году международной выставкой в режиме оф-лайн после периода ограничений. На ней были представлены продукты питания международного класса из самых разных регионов страны, стран ближнего и дальнего зарубежья. Орловским производителям тоже было, что показать. Благодаря сотрудничеству с региональным центром поддержки экспорта сразу два болховских предприятия – «Хлебокомбинат» и «Пищевик» смогли представить свою продукцию. 
Консервный комбинат «Пищевик» одно из старейших предприятий региона, и сегодня оно переживает второе рождение. Уже идет закупка современных линий, разрабатываются новые виды продукции. Затраты большие и поддержка государства очень важна. Региональные и муниципальные власти готовы оказать содействие. 
 
Оксана Сурова, замруководителя департамента экономического развития Орловской области: «Для организаций, которые реализуют программы модернизации производства, предусмотрен целый перечень преференций. Прежде всего, это налоговые льготы. Льготы предоставляются по налогу на прибыль организации и налогу на имущество организации. Есть еще такой вариант поддержки как предоставление займов на срок до пяти лет. При этом предоставляется ставка в размере один, три и пять процентов».
 
Рынки сбыта, налаживание партнерских отношений, финансовая помощь в развитии - составляющие успешного движения как бизнеса, так и региона. А участие в выставках такого класса, как WorldFood Moscow 2020, естественное отражение наших достижений и возможностей.



Оксана Гранн
12:10, 25 сентября 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.