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В свет вышел пятитомник новых произведений орловского писателя Валентина Солоухина

Автор представил свои новые произведения.


Тираж нового пятитомника небольшой, каждая книга всего по сто экземпляров. Сюда вошли стихи и проза, которые еще не знакомы читателю. Естественно и искренне рассказывает писатель о своих героях, о поворотах судьбы и о том, как важно сохранить для потомков нашу страну.
 
Среди известных произведений писателя – «Бывалый человек», «Вечная вдова», «Соломенный кордон», «Беспризорники России». Валентин Алексеевич много пишет о военном времени, о событиях Второй мировой войны. Войну писатель встретил на Донбассе, ему было всего семь лет, но до сих пор эта тема остается главной в его творчестве.



Эва Стасюлевич
12:15, 25 сентября 2020 года
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