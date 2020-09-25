Главная » Новости В свет вышел пятитомник новых произведений орловского писателя Валентина Солоухина Автор представил свои новые произведения.





Тираж нового пятитомника небольшой, каждая книга всего по сто экземпляров. Сюда вошли стихи и проза, которые еще не знакомы читателю. Естественно и искренне рассказывает писатель о своих героях, о поворотах судьбы и о том, как важно сохранить для потомков нашу страну. Тираж нового пятитомника небольшой, каждая книга всего по сто экземпляров. Сюда вошли стихи и проза, которые еще не знакомы читателю. Естественно и искренне рассказывает писатель о своих героях, о поворотах судьбы и о том, как важно сохранить для потомков нашу страну. Среди известных произведений писателя – «Бывалый человек», «Вечная вдова», «Соломенный кордон», «Беспризорники России». Валентин Алексеевич много пишет о военном времени, о событиях Второй мировой войны. Войну писатель встретил на Донбассе, ему было всего семь лет, но до сих пор эта тема остается главной в его творчестве.





Эва Стасюлевич

12:15, 25 сентября 2020 года



