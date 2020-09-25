Пьяное безумие довело орловца до тюрьмы

Оглашен приговор по делу об убийстве в Северном районе Орла.

Было установлено, что осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, до смерти забил мужчину руками и ногами, от чего последний скончался. Убийство произошло в подвале дома №110 по Московскому шоссе.



Суд отправил преступника в колонию строгого режима на 9,5 лет – сообщает пресс–служба областной прокуратуры.