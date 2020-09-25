Главная » Новости Сегодня на Орловщине стартует осенний этап Всероссийской «Вахты Памяти» Поисковики будут работать на территории восьми районов региона - там, где в годы Великой Отечественной шли ожесточенные бои.





В этом году в «Вахте Памяти», в отличие от предыдущих лет, иногородние поисковики в Орловскую область не приедут, из-за угрозы распространения коронавируса. Но, тем не менее, в год 75-летия Великой Победы, в весеннем и летнем этапах участие приняли более 300 человек. 236 бойцов и командиров Красной армии удалось поднять. А еще установить имена пятнадцати солдат, которые считались без вести пропавшими, и обнаружить две точки падения военных самолетов и башню танка Т-38.





Надежда Невматулина

12:30, 25 сентября 2020 года



