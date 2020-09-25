В Орловском институте культуры открылась выставка «Благовест»

Выставка посвящена году народного творчества и 75-летию Великой Победы. Представленную коллекцию собрала известный художник-керамист Жанна Травинская, которая не только сама продолжает традиции народного творчества, но и прививает интерес к ним молодому поколению.

На выставке представлены работы народных мастеров - керамика, гончарные изделия, плешковская игрушка, вышивка. В этот раз создавать экспозицию автору выставки Жанне Травинской помогали студенты. Для них это не только возможность прикоснуться к народному творчеству, но и стажировка.



На открытии выставки Жанне Травинской была вручена медаль «Дети войны» от Совета ветеранов работников культуры, затем художник-керамист рассказала студентам о своих работах.



Все работы, представленные на выставке, бережно хранят народные традиции Орловщины, то, что сегодня мы называем народным искусством, органично вплетается в современный быт и повседневную жизнь людей. Интерес и бережное отношение к наследию предков традиционно передается из поколения в поколение.