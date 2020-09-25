Орловский «Десантник» готов обучать универсальному бою

Нужное оборудование и инвентарь уже закуплено.

Открыть новую секцию позволило обустройство зала для занятий рукопашным боем. В рамках федерального финанисрования на это было выделено 73,5 тысячи рублей.



Универсальным боем в этом году начали заниматься 45 детей.



В центре «Десантник», помимо новой программы, доступны занятия по военно-прикладной, патриотической, спортивной и морально-физической подготовке, а также парашютизма, стрельбы, дайвинга, плавания и метания ножей. Здесь готовят юношей к будущей службе в рядах элитных войск ВС РФ.



Как сообщает сайт городской администрации, подробнее узнать обо всей работе центра можно на личных встречах с педагогами дополнительного образования. Расписание встреч доступно в группе центра «Десантник».



Также по будням с 9:00 до 18:00 доступен телефон: (4862) 41-55-56.