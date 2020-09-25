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Орловский «Десантник» готов обучать универсальному бою

Нужное оборудование и инвентарь уже закуплено.


Открыть новую секцию позволило обустройство зала для занятий рукопашным боем. В рамках федерального финанисрования на это было выделено 73,5 тысячи рублей.
 
Универсальным боем в этом году начали заниматься 45 детей.
 
В центре «Десантник», помимо новой программы, доступны занятия по военно-прикладной, патриотической, спортивной и морально-физической подготовке, а также парашютизма, стрельбы, дайвинга, плавания и метания ножей. Здесь готовят юношей к будущей службе в рядах элитных войск ВС РФ.
 
Как сообщает сайт городской администрации, подробнее узнать обо всей работе центра можно на личных встречах с педагогами дополнительного образования. Расписание встреч доступно в группе центра «Десантник».

Также по будням с 9:00 до 18:00 доступен телефон: (4862) 41-55-56.



Артём Ежаков
13:25, 25 сентября 2020 года
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