Главная » Новости Маленькая жительница Ливен нуждается в помощи неравнодушных людей У Вари Хрулёвой ДЦП - спастическая диплегия. Однако у девочки есть хорошие шансы адаптироваться, научиться всему, что необходимо для жизни. Многочисленные курсы реабилитации уже дали эффективный результат. Но необходимо продолжение восстановительного лечения.





Она начала дышать самостоятельно лишь через неделю после появления на свет, только в полгода стала держать голову, первый шаг сделала в четыре. Варвара родилась раньше срока. Перенесла кровоизлияние в головной мозг, но в больнице - выходили.

Диагноз Вари ДЦП - спастическая диплегия. При такой патологии ребенок может адаптироваться и наслаждаться жизнью, - уверяют врачи. Но для этого нужно регулярно проходить курсы реабилитации. После последнего Варвара стала ходить, научилась одеваться, есть самостоятельно. Делает все медленно, но охотно.

Елена Малахова невролог ИМТ (г. Москва): «Варе необходима госпитализация для продолжения восстановительного лечения: коррекции тонуса мышц и увеличения объема движений, улучшения опоры на ноги, развития координации, равновесия и мелкой моторики».

С большим желанием в этом году Варвара пошла в школу. Все устные предметы ей даются легко, а вот с письмом проблемы - спастика мешает.

Варя радует родителей и старшую сестру своей успеваемостью. Девочка очень любознательная и умная, мечтает стать ветеринаром, но это в будущем. Сейчас хочет научиться рисовать, но для этого нужно снять спастику - поможет реабилитация. Врачи готовы принять Варю, но стоимость лечения для семьи неподъемная - 199 тысяч 998 рублей.

Татьяна Хрулёва, мама Варвары: «Муж один работает, есть Варина пенсия. Опять же медикаменты покупаем, массажи дома делаем. Поэтому мы не в состоянии так съездить. Там 10 дней - курс лечения».

5542 SMS-сообщение со словом «ДЕТИ».



Стоимость одного SMS - 75 рублей.



Перевести пожертвования можно и другими способами - все они на Дать Варе шанс на здоровое будущее просто. Для этого достаточно отправить на короткий номерSMS-сообщение со словом «».Перевести пожертвования можно и другими способами - все они на сайте Русфонда. Владельцы айфонов и телефонов на платформе Андроид могут сделать это через мобильное приложение.





Надежда Невматулина

13:40, 25 сентября 2020 года



