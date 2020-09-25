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Первым российским документальным фильмом на Netflix станет проект телеканала «Россия»Проект телеканала «Россия» станет первым российским документальным фильмом на Netflix. Фильм «Кресты» будет представлен на международной платформе на русском языке с английскими субтитрами.
Оператором сделки стал партнер Netflix по контенту на территории Центральной и Восточной Европы компания The H Collective (Германия).
Картина «Кресты» рассказывает об одной из старейших тюрем России, расположенной в центре Санкт-Петербурга. Революционеры, инженеры, генералы, писатели, поэты, ученые, воры, серийные убийцы – за почти 130-летнюю историю тюрьмы в ее стенах побывали тысячи людей.
В «Крестах» отбывали наказание маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, художник Казимир Малевич, поэт Иосиф Бродский, актер Георгий Жжёнов и многие другие.
Документальный фильм «Кресты» появится на Netflix с 1 января 2021 года после показов картины на международных кинофестивалях. Среди них 36-й Варшавский кинофестиваль, один из самых престижных в мире.
Производство: студия «Остров».
Продюсеры: Сергей Мирошниченко (студия «Остров»), Мария Финкельштейн («ТК «Россия»).
Авторы сценария: Сергей Мирошниченко, Елизавета Конякина.
Режиссер: Ангелина Голикова.
Оператор-постановщик: Юрий Ермолин.
Орловское Информбюро
14:10, 25 сентября 2020 года