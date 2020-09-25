Главная » Новости Первым российским документальным фильмом на Netflix станет проект телеканала «Россия» Проект телеканала «Россия» станет первым российским документальным фильмом на Netflix. Фильм «Кресты» будет представлен на международной платформе на русском языке с английскими субтитрами.





Оператором сделки стал партнер Netflix по контенту на территории Центральной и Восточной Европы компания The H Collective (Германия).



Картина «Кресты» рассказывает об одной из старейших тюрем России, расположенной в центре Санкт-Петербурга. Революционеры, инженеры, генералы, писатели, поэты, ученые, воры, серийные убийцы – за почти 130-летнюю историю тюрьмы в ее стенах побывали тысячи людей.



В «Крестах» отбывали наказание маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, художник Казимир Малевич, поэт Иосиф Бродский, актер Георгий Жжёнов и многие другие. Оператором сделки стал партнер Netflix по контенту на территории Центральной и Восточной Европы компания The H Collective (Германия).Картина «Кресты» рассказывает об одной из старейших тюрем России, расположенной в центре Санкт-Петербурга. Революционеры, инженеры, генералы, писатели, поэты, ученые, воры, серийные убийцы – за почти 130-летнюю историю тюрьмы в ее стенах побывали тысячи людей.В «Крестах» отбывали наказание маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, художник Казимир Малевич, поэт Иосиф Бродский, актер Георгий Жжёнов и многие другие. Документальный фильм «Кресты» появится на Netflix с 1 января 2021 года после показов картины на международных кинофестивалях. Среди них 36-й Варшавский кинофестиваль, один из самых престижных в мире.

Производство: студия «Остров». Продюсеры: Сергей Мирошниченко (студия «Остров»), Мария Финкельштейн («ТК «Россия»). Авторы сценария: Сергей Мирошниченко, Елизавета Конякина. Режиссер: Ангелина Голикова. Оператор-постановщик: Юрий Ермолин.





Орловское Информбюро

14:10, 25 сентября 2020 года



