Главная » Новости Орловские МФЦ начнут регистрировать рождение и смерть Законопроект был принят сегодня на заседании облсовета.





Как сообщает сайт регионального правительства, речь идет о полномочиях многофункциональных цетров на «государственную регистрацию рождения (за исключением рождения, государственная регистрация которого производится одновременно с государственной регистрацией установления отцовства) и смерти».



Эти услуги будут оказывать специалисты по приему и выдаче документов.





Артём Ежаков

14:31, 25 сентября 2020 года



