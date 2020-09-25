Главная » Новости Новым председателем орловского горсовета стал Василий Новиков Бывший мэр областной столицы был выбран сегодня на заседании горсовета.





До этого момента Василий Новиков совмещал пост мэра Орла и председателя городского совета. Что касается его трудового опыта, то с 2009 и по 2015 год он занимал должность заместителя председателя правительства, курирующего АПК. После, так же в 2015-м, принял участие в выборах, выиграл их по одномандатному округу. Сегодня он сложил с себя с себя полномочия мэра и теперь возглавит горсовет VI созыва.



Также сегодня были избраны заместители нового спикера горсовета. Раньше их было трое, но сейчас постоянной основе ими стали только Владимир Негин от «Единой России» и Иван Дынкович от КПРФ.



Владимир Строев и Сергей Себякин (оба – «Единая Россия») присоединяются к работе на непостоянной основе.





Орловское Информбюро

15:49, 25 сентября 2020 года



