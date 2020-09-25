Главная » Новости Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Сегодня депутаты горсовета VI созыва собрались на первую сессию. И уже приняты первые решения: председателем горсовета выбран Василий Новиков. Определены и заместители - их будет четверо.



- Орловское - на прилавках региона и за его пределами. Что производители пищевой промышленности готовы предложить покупателям?



- Лейтмотивом - русские орнаменты. Коллекцию изделий из керамики представила орловцам Жанна Травинская. Выставка посвящена сразу двум датам - году народного творчества и 75-летию со дня Победы.



- 8 лет борьбы за здоровья - маленькая Варя из Ливен мечтает твердо стоять на ногах, научиться писать и рисовать. Чтобы мечта сбылась, девочке нужно попасть на курс реабилитации.



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Вести-Орёл

15:51, 25 сентября 2020 года



