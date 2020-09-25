В Орловском облсовете рассказали о налоговых льготах за прошлый год

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В Орловском облсовете рассказали о налоговых льготах за прошлый годДокладчиком выступил замгубернатора Вадим Тарасов.
Общий объем налоговых льгот, установленных регионом в 2019 году, составил почти 731 миллион рублей.
Их получателями являлись стратегические инвесторы, организации, финансируемые из бюджета, социально и общественно важные учреждения, заслуженные лица государства и люди, нуждающиеся в соцзащите.
Налоговые льготы разделились следующим образом: почти 594 миллиона рублей и чуть больше 52 миллионов направлены на направлены на имущественный и транспортный налоги. Послабление налога на прибыль обошлись примерно в 79 миллионов.
Последнее получили производители строительной керамики и организации–инвесторы из реестра инвестпроектов региона.
Транспортные налоговые льготы в большинстве своем получали социально незащищенные граждане, пассажироперевозчики и сельхозтоваропроизводители.
Налоговые льготы на имущество организаций предоставлялись тем из них, кто был зарегистрирован на территории области и реализовывал здесь инвестпроекты. Их получили 9 организаций, общая сумма составила около 88,5 миллионов рублей – отмечено в сообщении сайта облсовета.
Артём Ежаков
15:53, 25 сентября 2020 года