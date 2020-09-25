Главная » Новости В Орловском облсовете рассказали о налоговых льготах за прошлый год Докладчиком выступил замгубернатора Вадим Тарасов.





Общий объем налоговых льгот, установленных регионом в 2019 году, составил почти 731 миллион рублей.



Их получателями являлись стратегические инвесторы, организации, финансируемые из бюджета, социально и общественно важные учреждения, заслуженные лица государства и люди, нуждающиеся в соцзащите.



Налоговые льготы разделились следующим образом: почти 594 миллиона рублей и чуть больше 52 миллионов направлены на направлены на имущественный и транспортный налоги. Послабление налога на прибыль обошлись примерно в 79 миллионов.



Последнее получили производители строительной керамики и организации–инвесторы из реестра инвестпроектов региона.



Транспортные налоговые льготы в большинстве своем получали социально незащищенные граждане, пассажироперевозчики и сельхозтоваропроизводители.



Налоговые льготы на имущество организаций предоставлялись тем из них, кто был зарегистрирован на территории области и реализовывал здесь инвестпроекты. Их получили 9 организаций, общая сумма составила около 88,5 миллионов рублей – отмечено в сообщении сайта облсовета.





Артём Ежаков

15:53, 25 сентября 2020 года



