Главная » Новости Орловским депутатам интересны свиньи Для предприятий, работающих с этими животными, продлили налоговые льготы.





Действие послаблений на имущественный налог пролонгировано до 31 декабря 2021 года. Их получили организации, занимающиеся селекционно–гибридной работой по разведению свиней, которые реализуют в регионе масштабный инвестиционный проект.



По оценкам, их суммарные инвестиции составят более 25 миллиардов рублей. Ожидается, что к концу этого года они организуют 3 тысяч рабочих мест.



В прошлом году свиноводческие организации перечислили в общий бюджет области почти 173 миллиона рублей налогов, в этом году ожидается сумма в 251 миллион, в 2021 по планам увеличение отчислений на 10 миллионов.



Кроме этих предприятий, похожие налоговые послабления получили организации, осуществляющие на территории Орловской области холодное водоснабжение и водоотведение, организации государственной системы здравоохранения, в которых предоставляются при наличии медицинских показаний путёвки на санаторно-курортное лечение, а также ряд инвесторов в регион – отмечено в сообщении сайта облсовета.





Артём Ежаков

15:56, 25 сентября 2020 года



