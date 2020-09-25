Главная » Новости Орловские депутаты отменили местный «антитабачный» закон Он теперь просто не нужен.





Как сообщил спикер облсовета Леонид Музалевский на сегодняшнем заседании, продажа табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним и ответственность за это, а также курение в запрещённых местах теперь регулируются соответствующим федеральным законом – отмечено в пресс-службе облсовета.





Артём Ежаков

16:52, 25 сентября 2020 года



