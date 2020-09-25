Главная » Новости Орловские депутаты подкорректировали наказы избирателей Их сводный перечень на следующий год утвердили сегодня на заседании облсовета.





На исполнение 487 наказов выделено 65 миллионов рублей. На долю образования пришлось 32,8 миллиона, дорожное хозяйство и ЖКХ получило больше 13 миллионов, физкультура и спорт обойдутся примерно в 7 миллионов, более 6 миллионов досталось культуре обычной, а здравоохранение и соцполитика оценены в 4,7 миллиона и 280 тысяч соответственно.



Главная причина корректировок стало изменение направлений расходования бюджетных средств на выполнение наказов избирателей – отмечено в сообщении пресс-службы облсовета.





Артём Ежаков

16:54, 25 сентября 2020 года



