Главная » Новости В Орле сдали еще три отремонтированных двора Работы проводились в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».





Инспекцию прошли дворовые территории домов №15, 15a и 17 по Московскому шоссе.



Работы предстоит завершить на 8 объектах из 67. Проверка состоится на следующей неделе – отмечено в сообщении городской администрации.





Артём Ежаков

17:27, 25 сентября 2020 года



