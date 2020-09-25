Главная » Новости Прокуратура области «взбодрила» ход дела орловского «Титаника» В ходе расследования предстоит полностью разобраться, куда делось больше 230 миллионов рублей.





По предварительным данным следствия, многомиллионная сумма возникла из-за завышенного строительного контракта между ООКБ и ЗАО «Союзинформ».

По соглашению, подрядчик выполнил некоторые работы по многофункциональному медцентру, но они точно не стоили переплаченных 230 миллионов, которые были ему перечислены.



По факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело.



Прокурор области Владислав Малкин поставил ход расследования на контроль и поручил ряд мероприятий координационного и надзорного характера.



Уже задержан гендиректор «Союзинформа», ему предъявили обвинения.



Также прокурор отметил необходимость проверки ответственных за мониторинг выделенного бюджета. Действиям контрольно-надзорных органов будет дана правовая оценка – сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.





Артём Ежаков

17:29, 25 сентября 2020 года



