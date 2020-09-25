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Прокуратура области «взбодрила» ход дела орловского «Титаника»В ходе расследования предстоит полностью разобраться, куда делось больше 230 миллионов рублей.
По предварительным данным следствия, многомиллионная сумма возникла из-за завышенного строительного контракта между ООКБ и ЗАО «Союзинформ».
По соглашению, подрядчик выполнил некоторые работы по многофункциональному медцентру, но они точно не стоили переплаченных 230 миллионов, которые были ему перечислены.
По факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело.
Прокурор области Владислав Малкин поставил ход расследования на контроль и поручил ряд мероприятий координационного и надзорного характера.
Уже задержан гендиректор «Союзинформа», ему предъявили обвинения.
Также прокурор отметил необходимость проверки ответственных за мониторинг выделенного бюджета. Действиям контрольно-надзорных органов будет дана правовая оценка – сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Артём Ежаков
17:29, 25 сентября 2020 года