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Хотынецкий район Орловщины отчитался об успехах в агросфере

Она там хорошо налажена.


Сельскохозяйственная территория района составляет 57, 222 тысяч гектаров, из них под пашни приходится 40,301 тыс. га. Лесной фонд здесь занимает 20 тыс. га. Для сравнения, площадь всего Хотынецкого района измеряется в 79,135 тыс. га.

Здесь присутствуют 6 крупных и средних сельхозорганизаций, 16 фермерских хозяйств и более 2,5 тысяч личных подворий.

В прошлом году в отрасль инвестировали больше четверти миллиарда рублей, а валовой сбор зерновых составил 107,5 тысяч тонн. На сентябрь 2020 результаты примерно схожие, а урожайность оценивается в 42,9 ц/га.

Среднегодовое количество выращенной сахарной свёклы за 2019-2020 оценивается примерно в 90 тысяч тонн. Картофеля годом ранее собирали в количестве 528 ц/га. По прогнозам, рост полученных культур должен возрасти.

Увеличилась добыча мяса скота и птицы – произведено на 42 тонны больше прошлогоднего объема, а рыбы в среднем выходит 400 тысяч тонн.
Земли Хотынецкого района активно сдаются в аренду – это позволяет ему увеличить доходы – отмечено в сообщении региональной администрации.


Артём Ежаков
18:31, 25 сентября 2020 года
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