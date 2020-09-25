Главная » Новости Законопроект о налоговых льготах для разных категорий отправлен на доработку Сегодня состоялось 52 заседание Орловского областного Совета народных депутатов. В повестку дня вошло 29 вопросов.





Сегодня прошло заседание областного совета народных депутатов. На нем рассмотрели и одобрили решение о досрочном прекращении полномочий трех избранников: Виталия и Игоря Рыбаковых, и Руслана Перелыгина. Скорее всего, уже на следующем заседание вакантное место справедливоросса займет депутат, идущий следующим по списку, а вот одномандатные места замещены в этом году не будут.



На прошедшей сегодня сессии облсовета был одобрен законопроект о расширение полномочий МФЦ. Им предлагается предоставить право регистрировать акты гражданского состояния, что значительно ускорит получение орловцами свидетельств о рождение, смерти или паспорта. Но для подключения к федеральной базе нужно специальное оборудование. Для этого в законе области об основном бюджете на 2020 год на указанные цели предусмотрены денежный средства в размере 4,5 миллиона рублей.



Обсудили депутаты и законопроект о налоговых льготах для разных категорий. В 2019 году их предоставили на сумму более семисот миллионов рублей. Львиная доля - налог на имущество, на прибыль и транспортный. По мнению председателя Орловского облсовета Леонида Музалевского, это может привлечь в наш регион инвесторов, планирующих создать производства, а соответственно и рабочие места, что в свою очередь станет источником налогов, поступающих в бюджеты разных уровней.



Вопрос о налоговых вычетах для новых инвесторов и их эффективность споров не вызвал. Смутило областных депутатов продление льготных условий для крупных компаний.



Владислав Тарасевич, заместитель руководителя фракции ЛДПР в Орловском облсовете: «Пролонгация из года в год на большие суммы налоговых вычетов является не совсем обоснованной, но, тем не менее, Орловская область получает большую налогооблагаемую базу с этих предприятий. Орловская область получает, на мой взгляд, самое важное - это рабочие места».

Вячеслав Морозов руководитель фракции КПРФ в Орловском облсовете: «Фракция КПРФ поддержала все вопросы социальной направленности, в том числе о снижение налогов новым инвесторам на 10%».

Денис Филипченков, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Орловском облсовете: «Я воздерживался в связи с очередным выделением льгот компаниям, которые, на мой взгляд, и так неплохо существуют и, опять же, по моему мнению, все-таки необходимо поддержать средний бизнес».

В результате решено законопроект доработать ко второму чтению.



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Анна Вайсергисер

18:32, 25 сентября 2020 года



