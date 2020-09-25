Главная » Новости Первое заседание VI созыва горсовета Орла. Как это было Депутаты избрали председателя городского законодательного органа и его заместителей. Что изменилось в Орловском городском совете народных депутатов, а что осталось прежним – разбирался корреспондент ГТРК «Орел» Антон Киселев.





Работа депутатов VI созыва орловского горсовета началась с избрания председателя. Тайным голосованием из четырех кандидатур. Вновь избранный председатель горсовета - Василий Новиков. Полномочия мэра с себя он тут же сложил. Кандидата на эту должность депутаты ещё выберут. Список конкурсной комиссии, которой предстоит определить достойных претендентов, согласован. Конкурс стартовал сегодня. Приём заявок закончится 14 октября. Присутствовавший на сессии вице-губернатор Вадим Соколов отметил, что региональное правительство надеется на продуктивное сотрудничество с избранными депутатами и с будущим мэром.



Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «Глава региона неоднократно подчёркивал, что при любых сложностях город не останется без поддержки правительства области. Напомним, что с 2018 года из областного бюджета городу Орлу на решение вопросов местного значения предоставлены средства в объёме 6 миллиардов 900 миллионов рублей».

Согласованы на сессии были списки комитетов и комиссий горсовета, а также четыре заместителя председателя. Теперь VI созыв полностью укомплектован - 38 депутатов. Старейший из них Николай Паршиков отметил, что в советское время их было под две сотни.



Есть в VI созыве и те, кто только начал политическую карьеру. Например, Ангелина Мотякина - 18-летний волонтёр.



Ангелина Мотякина, депутат Орловского городского совета народных депутатов: «Я считаю, что реализация волонтерских направлений в городе важна, потому что общество сейчас достаточно часто пользуется волонтерской помощью».

Новый состав горсовета обновился более чем на половину - из V в VI созыв прошли 18 депутатов.



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Антон Киселёв

18:45, 25 сентября 2020 года



