Главная » Новости Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Депутатский корпус возглавит Василий Новиков, а место мэра теперь - вакантно. Ключевые вопросы первой сессии нового созыва горсовета - в нашей программе.



- Она мечтает твердо стоять на ногах и научиться рисовать. Вместе мы можем помочь Варе.



- Громкая премьера - в широкий прокат вышла спортивная драма «Стрельцов». Фильм о легендарном советском футболисте посмотрела наша съемочная группа.



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Вести-Орёл

21:19, 25 сентября 2020 года



