Главная » Новости Доходы от использования орловской земли растут Они увеличились на более чем 80 миллионов рублей.





Достичь многомиллионного показателя прироста доходов позволило рациональное и эффективное управление земельными ресурсами региона.



С 2017 по 2020 годы количество соглашений об аренде участков выросло на 14%, достигнув отметки в 99 договоров, что позволило увеличить поступление фактического прибытка до 47,3 миллионов рублей. На продаже земель удалось заработать 7,5 миллионов.



Соглашения по использованию бездействующих территорий, принадлежащих региону, принесли казне 11,5 миллионов рублей.



Взыскание задолженностей по арендным договорам обеспечило выплаты более 15 миллионов – отмечено в сообщении сайта регионального правительства.





Артём Ежаков

08:48, 26 сентября 2020 года



