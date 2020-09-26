Главная » Новости Исток Оки в Орловской области стал природным памятником Он находится в Сеньковском сельском поселении Глазуновского района.





Решение о присвоении истоку Оки статуса памятника природы регионального значения принято соответствующим постановлением областного правительства.



Документ предполагает установку режима особой охраны территории. На объекте теперь запрещена любая хозяйственная деятельность, разрушающая исток – отмечено в сообщении сайта региональной администрации.





Артём Ежаков

07:54, 26 сентября 2020 года



