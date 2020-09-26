Главная » Новости Керамика, пластмасса и свиньи принесли на Орловщину солидные деньги Предприятиям помогли налоговые льготы.





Инвестиции, привлеченные в Орловскую область в прошлом году организациями по производству строительной керамики и пластмассовых изделий, а также свиноводческими предприятиями, составили почти 8,5 миллиардов рублей. Ими было создано 605 высокопроизводительных рабочих мест.



За счет этих организаций консолидированный бюджет региона пополнился на сумму в более чем 930 миллионов рублей налогов, по сравнению с позапрошлым годом прирост доходов увеличился примерно на 165 миллионов – отмечено в сообщении пресс – службы облсовета.





Артём Ежаков

09:56, 26 сентября 2020 года



