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Керамика, пластмасса и свиньи принесли на Орловщину солидные деньги

Предприятиям помогли налоговые льготы.


Инвестиции, привлеченные в Орловскую область в прошлом году организациями по производству строительной керамики и пластмассовых изделий, а также свиноводческими предприятиями, составили почти 8,5 миллиардов рублей. Ими было создано 605 высокопроизводительных рабочих мест.

За счет этих организаций консолидированный бюджет региона пополнился на сумму в более чем 930 миллионов рублей налогов, по сравнению с позапрошлым годом прирост доходов увеличился примерно на 165 миллионов – отмечено в сообщении пресс – службы облсовета.


Артём Ежаков
09:56, 26 сентября 2020 года
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