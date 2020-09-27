Главная » Новости Сегодня воспитатели отмечают профессиональный праздник С орловчанкой, выбравшей эту нелегкую, но такую нужную профессию познакомился корреспондент ГТРК «Орел» Всеволод Трифонов.





Воспитатель орловского детского сада № 63 Яна Скиба мечтала стать воспитателем, можно сказать, с пеленок.

Яна Скиба, воспитатель детского сада №63: «В детский сад, где я сейчас работаю, я в него ходила, когда была маленькая, и воспоминания о воспитателе, которые у меня остались с первых дней пребывания, отразилось на выборе профессии».

В этом году Яна вошла в пятерку лидеров конкурса «Воспитатель года». Ее программа была нацелена на общении с ребенком тет-а-тет. Нашей съемочной группе дети продемонстрировали, что поговорить они смогут на любые темы.



День воспитателя - праздник молодой. Он был учрежден в 2004 году. А вот 27 сентября было выбрано не случайно. В этот день в 1863 году в России был открыт первый детский садик в Санкт-Петербурге.





Всеволод Трифонов

10:00, 27 сентября 2020 года



