Главная » Новости Орловская детская библиотека имени Михаила Пришвина сегодня отмечает 50-летний юбилей Эту «взрослую» дату встретят праздником, который назвали «Дом окнами в детство».





Решение об открытии областной детской библиотеки имени Пришвина было принято исполнительным комитетом Орловского областного Совета депутатов трудящихся 28 сентября 1970 года. Поздравить библиотеку-именинницу сегодня придут первые лица региона. А в читальном зале пройдет церемония гашения специального почтового штемпеля одного дня, изготовленного в честь юбилейного события.





Надежда Невматулина

08:01, 28 сентября 2020 года



