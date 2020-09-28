Главная » Новости Орел начнет озеленение улиц Посадка саженцев пройдет в октябре.





Ответственному за работы подрядчику в лице МУП «Зеленстрой» предстоит высадить молодые липы во всех четырех районах областной столицы.



Как сообщает сайт городской администрации, 902 саженца распределят следующим образом: 223 — Заводскому, 116 — Железнодорожному, 183 — Советскому и 380 — Северному. Весной в городе появилось 1200 новых деревьев.





Артём Ежаков

09:07, 28 сентября 2020 года



