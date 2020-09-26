Главная » Новости Коронавирус: в Орловской области 56 новых случаев заболевания 101 выздоровел. Один заболевший скончался.





По данным официального интернет-ресурса Стопкоронавирус.рф, по состоянию на 26 сентября в Орловской области активно болеют в данный момент 1460 человек. Выздоровело - 6759. Умерло - 127.



Всего с начала наблюдений в регионе выявлено 8346 случаев COVID-19.



Режим повышенной готовности, продлен на Орловщине до 31 октября 2020 года включительно.



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Орловское Информбюро

12:04, 26 сентября 2020 года



