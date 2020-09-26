Главная » Новости Распространение коронавируса в районах Орловской области По данным федерального оперативного штаба за минувшие сутки в регионе выявлено 56 новых случаев заболевания. 101 человек выздоровел. Один заболевший скончался.

С начала наблюдений выявлено 8346, выздоровело - 6759. Умерло - 127.





В настоящее время COVID-19 подтвержден у 4130 жителей г. Орла, 944 зараженных – в Орловском районе,

646 – в городе Мценске и Мценском районе,

398 – в Ливнах,

303 – в Урицком районе,

240 – в Болховском районе,

167 − в Ливенском районе,

143 – в Дмитровском районе,

139 – в Новодеревеньковском районе,

110 – в Хотынецком районе,

105 – в Кромском районе,

101 – в Покровском районе,

100 - в Свердловском районе,

89 − в Верховском районе,

по 82 – в Новосильском, Залегощенском районах и в Малоархангельском районах,

73 - в Должанском районе,

72 – в Глазуновском районе,

70 – в Шаблыкинском районе,

по 66 – в Знаменском и Колпнянском районах,

47 – в Троснянском районе,

39 – в Сосковском районе,

31 − в Краснозоренском районе,

21 – в Корсаковском районе.



Режим повышенной готовности, продлен на Орловщине до 31 октября 2020 года включительно.



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Орловское Информбюро

14:44, 26 сентября 2020 года



