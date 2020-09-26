Распространение коронавируса в районах Орловской области

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Распространение коронавируса в районах Орловской областиПо данным федерального оперативного штаба за минувшие сутки в регионе выявлено 56 новых случаев заболевания. 101 человек выздоровел. Один заболевший скончался.
С начала наблюдений выявлено 8346, выздоровело - 6759. Умерло - 127.
В настоящее время COVID-19 подтвержден у 4130 жителей г. Орла,
- 944 зараженных – в Орловском районе,
- 646 – в городе Мценске и Мценском районе,
- 398 – в Ливнах,
- 303 – в Урицком районе,
- 240 – в Болховском районе,
- 167 − в Ливенском районе,
- 143 – в Дмитровском районе,
- 139 – в Новодеревеньковском районе,
- 110 – в Хотынецком районе,
- 105 – в Кромском районе,
- 101 – в Покровском районе,
- 100 - в Свердловском районе,
- 89 − в Верховском районе,
- по 82 – в Новосильском, Залегощенском районах и в Малоархангельском районах,
- 73 - в Должанском районе,
- 72 – в Глазуновском районе,
- 70 – в Шаблыкинском районе,
- по 66 – в Знаменском и Колпнянском районах,
- 47 – в Троснянском районе,
- 39 – в Сосковском районе,
- 31 − в Краснозоренском районе,
- 21 – в Корсаковском районе.
Режим повышенной готовности, продлен на Орловщине до 31 октября 2020 года включительно.
Орловское Информбюро
14:44, 26 сентября 2020 года