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Распространение коронавируса в районах Орловской области

По данным федерального оперативного штаба за минувшие сутки в регионе выявлено 56 новых случаев заболевания. 101 человек выздоровел. Один заболевший скончался.
С начала наблюдений выявлено 8346, выздоровело - 6759. Умерло - 127.


В настоящее время COVID-19 подтвержден у 4130 жителей г. Орла,
  • 944 зараженных – в Орловском районе, 
  • 646 – в городе Мценске и Мценском районе, 
  • 398 – в Ливнах, 
  • 303 – в Урицком районе, 
  • 240 – в Болховском районе, 
  • 167 − в Ливенском районе, 
  • 143 – в Дмитровском районе, 
  • 139 – в Новодеревеньковском районе, 
  • 110 – в Хотынецком районе, 
  • 105 – в Кромском районе, 
  • 101 – в Покровском районе, 
  • 100 - в Свердловском районе,  
  • 89 − в Верховском районе, 
  • по 82 – в Новосильском, Залегощенском районах и в Малоархангельском районах,  
  • 73 - в Должанском районе,  
  • 72 – в Глазуновском районе, 
  • 70 – в Шаблыкинском районе, 
  • по 66 – в Знаменском и Колпнянском районах, 
  • 47 – в Троснянском районе, 
  • 39 – в Сосковском районе, 
  • 31 − в Краснозоренском районе, 
  • 21 – в Корсаковском районе.


Режим повышенной готовности, продлен на Орловщине до 31 октября 2020 года включительно.


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Орловское Информбюро
14:44, 26 сентября 2020 года
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