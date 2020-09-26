Завтра в Орле будет тепло и без осадков

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Завтра в Орле будет тепло и без осадковПо информации Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие сутки в Орле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Ветер юго-восточный 9-14 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +8°С..+13°С,
- днем +19°С..+24°С.
Как сообщает ГУ МЧС Росси по Орловской области, опасные и неблагоприятные метеорологические явления в регионе не прогнозируются. Общий уровень загрязнения воздуха – умеренный. Концентрации вредных веществ в воздухе не превышают допустимых значений.
Радиационная, химическая и биологическая обстановка на территории области в норме. Естественный радиационный фон – 16 мкр/час.
Орловское Информбюро
15:01, 26 сентября 2020 года