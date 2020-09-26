суббота 26.09.2020 19:07:27 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

На родине вратаря московского «Спартака» в Урицком районе обновляют футбольное поле

В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» продолжается модернизация футбольного поля районной спортивной школы в Нарышкино. Об этом в соцсетях написал губернатор Орловской области Андрей Клычков.


«Хочу отметить большие успехи спортшколы района: детская сборная команда по футболу «Русь» стала серебряным призерам регионального этапа Всероссийского турнира «Кожаный мяч-2019», победителем межрегиональных турниров. Футболом здесь занимаются 120 детей. Такой спортивный задор мы просто обязаны поощрять, создавать современные условия для занятий спором, раскрытия потенциала юных спортсменов», - пишет Клычков

Я уверен, на футбольном небосводе засияют новые имена талантливых орловских спортсменов, таких как голкипер московского «Спартака» Александр Селихов, родившийся в поселке Нарышкино, добавил губернатор.




Орловское Информбюро
15:20, 26 сентября 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.