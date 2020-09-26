Главная » Новости На родине вратаря московского «Спартака» в Урицком районе обновляют футбольное поле В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» продолжается модернизация футбольного поля районной спортивной школы в Нарышкино. Об этом в соцсетях написал губернатор Орловской области Андрей Клычков.





«Хочу отметить большие успехи спортшколы района: детская сборная команда по футболу «Русь» стала серебряным призерам регионального этапа Всероссийского турнира «Кожаный мяч-2019», победителем межрегиональных турниров. Футболом здесь занимаются 120 детей. Такой спортивный задор мы просто обязаны поощрять, создавать современные условия для занятий спором, раскрытия потенциала юных спортсменов», - пишет Клычков.

Я уверен, на футбольном небосводе засияют новые имена талантливых орловских спортсменов, таких как голкипер московского «Спартака» Александр Селихов, родившийся в поселке Нарышкино, добавил губернатор.







Орловское Информбюро

15:20, 26 сентября 2020 года



