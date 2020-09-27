Главная » Новости Коронавирус: в Орловской области 57 новых случаев заболевания Всего с начала наблюдений в регионе выявлено 8403 случаев COVID-19.





По данным официального интернет-ресурса Стопкоронавирус.рф, по состоянию на 27 сентября в Орловской области активно болеют в данный момент 1515 человек. Выздоровело - 6761. Умерло - 127. Масочный режим в регионе продлен до 31 октября.



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Орловское Информбюро

14:29, 27 сентября 2020 года



