Главная » Новости За сутки в Орловской области коронавирус нашли у 55 человек Новых смертей не зафиксировано.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 28 сентября, на территории области за весь период наблюдений зарегистрировано 8458 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в данный момент ею болеют 1540 граждан.



За сутки COVID–19 победили 30 человек, всего это удалось сделать 6791 жителю Орловщины. За период пандемии зафиксировано 127 смертей от болезни.





Артём Ежаков

10:42, 28 сентября 2020 года



