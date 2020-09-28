Главная » Новости В Орле без горячей воды останутся 12 домов Причина – ремонт теплосетей.





Как информирует пресс-служба орловского филиала ПАО «Квадра», приостановка начнется сегодня с 20:00 и закончится 30 сентября до 20:00.



В список отключения попали следующие адреса: ул. С. Шаумяна д. 3; ул. Пионерская д. 10; ул. Тургенева д. 23, 41, 44 (школа №24); ул. Новикова д. 6, 8; ул. Лескова д. 10; ул. Полесская д. 13, 14 (детский сад №39), 19; Областная клиническая поликлиника.





Артём Ежаков

10:52, 28 сентября 2020 года



