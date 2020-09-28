Главная » Новости В ДТП в Орловской области пострадал пьяный автолюбитель без прав Авария произошла ночью минувшей субботы.





На 1 километре дороги Кромы - Глинки 21-летний водитель потерял управление автомобилем ВАЗ-21099 и съехал с дорожного полотна, по пути врезавшись в дерево. С места аварии мужчину доставили в ООКБ.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 22 ДТП, из них 5 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили телесные повреждения – отмечено в сообщении пресс-службы регионального УГИБДД.





Артём Ежаков

10:53, 28 сентября 2020 года



