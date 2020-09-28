В ДТП в Орловской области пострадал пьяный автолюбитель без прав

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В ДТП в Орловской области пострадал пьяный автолюбитель без правАвария произошла ночью минувшей субботы.
На 1 километре дороги Кромы - Глинки 21-летний водитель потерял управление автомобилем ВАЗ-21099 и съехал с дорожного полотна, по пути врезавшись в дерево. С места аварии мужчину доставили в ООКБ.
За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 22 ДТП, из них 5 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили телесные повреждения – отмечено в сообщении пресс-службы регионального УГИБДД.
Артём Ежаков
10:53, 28 сентября 2020 года