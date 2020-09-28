Главная » Новости В столкновении с иномаркой в Орле пострадал мотоциклист ДТП произошло в минувшую субботу в 16:00.





Женщина на Volkswagen, поворачивая на Карачевское шоссе в районе дома № 234 по улице Комсомольской, врезалась во встречный Suzuki, из-за чего байкеру потребовалась госпитализация.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 22 ДТП, из них 5 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили телесные повреждения – отмечено в сообщении пресс-службы регионального УГИБДД.





Артём Ежаков

10:56, 28 сентября 2020 года



