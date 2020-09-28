Главная » Новости Орловец не смог «оседлать» мопед в чистом поле Авария произошла 26 сентября в 19:30.





38-летний мужчина на мопеде «Альфа», двигаясь по полю возле болховской улицы Сырзавод, не справился с управлением транспортом и перевернулся. От полученных травм он будет лечиться амбулаторно.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 22 ДТП, из них 5 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили телесные повреждения – отмечено в сообщении пресс–службы регионального УГИБДД.





Артём Ежаков

10:58, 28 сентября 2020 года



