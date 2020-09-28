Главная » Новости Водитель перевернул «пятёрку» в Орловской области Авария произошла накануне в 11:00.





20-летний юноша на ВАЗ-2105 потерял управление автомобилем на грунтовой дороге, опрокинулся и получил травмы.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 22 ДТП, из них 5 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили телесные повреждения – отмечено в сообщении пресс-службы регионального УГИБДД.





Артём Ежаков

10:59, 28 сентября 2020 года



