Главная » Новости В Орле школьник угодил под колёса иномарки на «зебре» ДТП произошло 27 сентября около 20:30.





14-летний подросток переходил дорогу по переходу возле дома №2 по Карачевскому шоссе, где был сбит автолюбителем на Škoda Octavia. Мальчик получил травмы и был отпущен после осмотра медиками.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 22 ДТП, из них 5 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили телесные повреждения – отмечено в сообщении пресс-службы регионального УГИБДД.





Артём Ежаков

11:01, 28 сентября 2020 года



