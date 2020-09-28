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В Орле школьник угодил под колёса иномарки на «зебре»ДТП произошло 27 сентября около 20:30.
14-летний подросток переходил дорогу по переходу возле дома №2 по Карачевскому шоссе, где был сбит автолюбителем на Škoda Octavia. Мальчик получил травмы и был отпущен после осмотра медиками.
За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 22 ДТП, из них 5 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили телесные повреждения – отмечено в сообщении пресс-службы регионального УГИБДД.
Артём Ежаков
11:01, 28 сентября 2020 года