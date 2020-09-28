Главная » Новости Орловская учительница отмечена наградой федерального конкурса Её наградили медальоном за профессионализм.





Преподавательница лицея №18 города Орла Наталья Михайловна Иванова соревновалась в III Национальном чемпионате «Навыки мудрых», который накануне завершился в Новосибирске. Финал чемпионата для профессионалов старше 50 лет проходил дистанционно.



Учительницу отметили за участие в компетенции «Преподавание в младших классах» – отмечено в сообщении пресс-службы областной администрации.



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Артём Ежаков

11:09, 28 сентября 2020 года



