Подозреваемой в убийстве собутыльника орловчанке огласят приговор

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Подозреваемой в убийстве собутыльника орловчанке огласят приговорУголовное дело в отношении ранее судимой женщины передано в суд.
По версии следствия, в мае этого года обвиняемая распивала алкоголь со своими знакомыми в квартире многоэтажки в Заводском районе областной столицы. В ходе застолья у обвиняемой и жертвы произошел конфликт, в ходе которого женщина ударила 34-летнего мужчину ножом в грудь, отчего он скончался. Далее подсудимая выбежала из дома и выбросила орудие убийства – отмечает пресс-служба регионального СК.
Артём Ежаков
11:34, 28 сентября 2020 года