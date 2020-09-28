Главная » Новости Подозреваемой в убийстве собутыльника орловчанке огласят приговор Уголовное дело в отношении ранее судимой женщины передано в суд.





По версии следствия, в мае этого года обвиняемая распивала алкоголь со своими знакомыми в квартире многоэтажки в Заводском районе областной столицы. В ходе застолья у обвиняемой и жертвы произошел конфликт, в ходе которого женщина ударила 34-летнего мужчину ножом в грудь, отчего он скончался. Далее подсудимая выбежала из дома и выбросила орудие убийства – отмечает пресс-служба регионального СК.





Артём Ежаков

11:34, 28 сентября 2020 года



