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Сегодня утром в Орле в ДТП попал автомобиль реанимации

УАЗ-Патриот неотложки спешил на вызов и проезжал перекресток на красный сигнал светофора с включенными маячками и спецсигналом.


Большинство водителей уступили дорогу скорой, однако ее не заметил автомобилист за рулем легкового «Рено». В результате столкновения никто из людей не пострадал, однако оба автомобиля получили существенные повреждения. Инспекторы ГИБДД пока не берутся сообщить, кто из водителей будет признан виновником аварии. ДТП серьезно затруднило движение на перекрестке улиц Комсомольская и МОПРа.


Иван Суверин
11:41, 28 сентября 2020 года
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