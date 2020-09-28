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Стали известны подробности ДТП с участием мотоцикла в Орле

Мотоциклист, попавший в ДТП на пересечении улицы Комсомольской и Караческого шоссе, угодил в больницу. Субботним днем в четвертом часу перекресток не поделили мотоцикл «Судзуки» и легковой «Фольксваген».


Как сообщили в ГИБДД, девушка-водитель 1976 года рождения управляла автомобилем «Фольксваген», двигалась по ул. Комсомольской. При повороте налево, на Карачевское шоссе, в районе дома 234 ул. Комсомольской допустила столкновение с мотоциклом под управлением водителя 1976 года рождения. В результате данного ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован.

ДТП в районе автовокзала серьезно осложнило автомобильный трафик со стороны Комсомольского переулка. На перекрестке то и дело возникал затор. Судя по тем повреждениям, которые получили мотоцикл «Судзуки» и «каблучок» «Фольксваген», удар был значительной силы. Вот только девушку, управлявшую машиной, защитили подушки безопасности, а байкер мог рассчитывать только на мотошлем.

По словам полицейских, серьезность юридических последствий происшествия будет, во многом, зависеть от состояния здоровья мотоциклиста.


Иван Суверин
11:52, 28 сентября 2020 года
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