Главная » Новости Стали известны подробности ДТП с участием мотоцикла в Орле Мотоциклист, попавший в ДТП на пересечении улицы Комсомольской и Караческого шоссе, угодил в больницу. Субботним днем в четвертом часу перекресток не поделили мотоцикл «Судзуки» и легковой «Фольксваген».





Как сообщили в ГИБДД, девушка-водитель 1976 года рождения управляла автомобилем «Фольксваген», двигалась по ул. Комсомольской. При повороте налево, на Карачевское шоссе, в районе дома 234 ул. Комсомольской допустила столкновение с мотоциклом под управлением водителя 1976 года рождения. В результате данного ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован.



ДТП в районе автовокзала серьезно осложнило автомобильный трафик со стороны Комсомольского переулка. На перекрестке то и дело возникал затор. Судя по тем повреждениям, которые получили мотоцикл «Судзуки» и «каблучок» «Фольксваген», удар был значительной силы. Вот только девушку, управлявшую машиной, защитили подушки безопасности, а байкер мог рассчитывать только на мотошлем.



По словам полицейских, серьезность юридических последствий происшествия будет, во многом, зависеть от состояния здоровья мотоциклиста.





Иван Суверин

11:52, 28 сентября 2020 года



