Главная » Новости Махинации в автосделках обеспечили орловцу 10 лет колонии Приговор утвердил апелляционный суд.





Обвиняемый получил наказание как участник криминального сообщества, совершивший обманное хищение чужого имущества. Мужчина, являясь гендиректором ООО «Автопрестиж57», оказывал посреднические услуги гражданам при продаже машин. Он заключал комиссионные договоры, принимал от потерпевших документацию и ключи от транспорта, а затем сбывал автомобили третьим лицам. Следователи установили 85 таких преступных эпизодов.



В конце июля Заводской районный суд города Орла назначил обвиняемому 10 лет общего режима. Он оспорил приговор во второй инстанции, так как посчитал вердикт чересчур суровым, учитывая сделку со следствием и состояние его здоровья, однако полностью проиграл апелляцию – отмечено в сообщении пресс-службы Орловского облсуда.





Артём Ежаков

11:59, 28 сентября 2020 года



