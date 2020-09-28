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В Орле полиция начала проверку по дрифту в сквере Содружества

Лихач на отечественном автомобиле проехал по фонтану.


Видео выложено в социальных сетях. Там видно, что в этот момент в сквере отдыхали люди. Сообщается, что никто не пострадал.

Фонтан в сквере Содружества был открыт в ноябре прошлого года. Это так называемый сухой, светомузыкальный фонтан. Был отремонтирован и сам сквер. На ремонт было потрачено 87 миллионов 700 тысяч рублей. Этим летом сквер стал местом притяжения горожан.

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Орловское Информбюро
12:25, 28 сентября 2020 года
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